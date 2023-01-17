Лохина (Куприянова) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохина (Куприянова) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Устеренка, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.10.1902 ст.

Дата смерти

20.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902 ст.

Отец: Куприянов Сергей Иванович

Мать: Куприянова Анастасия Александровна

Устеренка, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1926

Дочь: Бугрова Раиса Илларионовна

Отец ребёнка: Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
13.02.1928

Муж: Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.12.1928

Сын: Лохин Анатолий Илларионович

Отец ребёнка: Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1930

Сын: Лохин Вячеслав Илларионович

Отец ребёнка: Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
20.10.1976
Горький
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