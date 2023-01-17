Лохина (Куприянова) Прасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1902 ст.
Дата смерти20.10.1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1926
Дочь: Бугрова Раиса Илларионовна
Отец ребёнка: Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)
Бракосочетание
13.02.1928
Рождение ребёнка
27.12.1928
Сын: Лохин Анатолий Илларионович
Отец ребёнка: Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
23.11.1930
Сын: Лохин Вячеслав Илларионович
Отец ребёнка: Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)
Смерть
20.10.1976
Горький