Холодков Николай Кузьмич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодков Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Холодков Кузьма Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодкова Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Холодков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Холодкова Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Холодков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Холодкова Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Холодкова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Холодкова Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Холодков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Холодкова Мария Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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