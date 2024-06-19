Холодков Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Холодков Кузьма Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Холодков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Холодкова Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Холодков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Холодкова Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Холодкова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Холодкова Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Холодков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Холодкова Мария Спиридоновна
Смерть
Неизвестно