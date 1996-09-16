Иванов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

16.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Иванов Василий Федорович

Мать: Иванова Мария Павловна

Рождение ребёнка
26.02.1965

Сын: Иванов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Иванова (Шиварёва) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Шиварёва) Валентина Алексеевна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
16.09.1996
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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