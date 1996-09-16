Иванов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти16.09.1996
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Отец: Иванов Василий Федорович
Мать: Иванова Мария Павловна
Рождение ребёнка
26.02.1965
Мать ребёнка: Иванова (Шиварёва) Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
30.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Шиварёва) Валентина Алексеевна
Смерть
16.09.1996
Похороны
Неизвестно