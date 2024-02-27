Афимья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Лукерья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Викулов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Афимья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Викулов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Викулов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Афанасий Викулов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Викулов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Викулов
Смерть
Неизвестно