Афимья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Лукерья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Викулов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Афимья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Викулов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Викулов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ввуколов Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Викулов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Викулов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Викулов

Смерть
Неизвестно
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