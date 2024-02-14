Волжский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волжская) Вера
Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волжская) Елена
Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волжский Николай
Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кривошеев Александр
Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья
Рождение ребёнка
04.04.1922
Сын: Волжский Леонид
Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья
Смерть
Неизвестно