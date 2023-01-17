Сафронов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Сафронова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Сафронова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Сафронова Анна Петровна
Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафронова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика