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Сафронов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Сафронова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Сафронова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Сафронова Анна Петровна

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
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