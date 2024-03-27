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Хажарь

Место рождения

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ахтямов Хабибулла

Отец ребёнка: Мавлютов Ахтям

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ахтямов Султанбек

Отец ребёнка: Мавлютов Ахтям

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ахтямов Гибайдулла

Отец ребёнка: Мавлютов Ахтям

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ахтямов Рахматулла Рекрут

Отец ребёнка: Мавлютов Ахтям

Смерть
Неизвестно

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