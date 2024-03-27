Хажарь
Место рожденияс.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ахтямов Хабибулла
Отец ребёнка: Мавлютов Ахтям
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ахтямов Султанбек
Отец ребёнка: Мавлютов Ахтям
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ахтямов Гибайдулла
Отец ребёнка: Мавлютов Ахтям
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ахтямов Рахматулла Рекрут
Отец ребёнка: Мавлютов Ахтям
Смерть
Неизвестно