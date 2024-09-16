Салпанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.?
Дочь: Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна
Мать ребёнка: Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1982
Дочь: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна