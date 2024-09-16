Салпанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салпанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.?

Дочь: Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна

Мать ребёнка: Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
27.05.1982

Дочь: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна

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