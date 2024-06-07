Лимонов Андрей Лазаревич 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонов Андрей Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Лимонов Лазарь Гарасимов

Мать: Лимонова Марфида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина

Место жительства
Неизвестно
д. Гребенинская, Россия
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Лимонова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Лимонова) Васа Андреевна

Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Махнева (Лимонова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Лимонова) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Лимонова) Аксинея Андреевна

Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина

Смерть
Неизвестно

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