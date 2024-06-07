Лимонов Андрей Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Лимонов Лазарь Гарасимов
Мать: Лимонова Марфида
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Гребенинская, Россия
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Лимонова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Лимонова) Васа Андреевна
Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Махнева (Лимонова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Лимонова) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Лимонова) Аксинея Андреевна
Мать ребёнка: Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина
Смерть
Неизвестно