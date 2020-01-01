Селезенев Прокопий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезенев Прокопий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Селезенев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1896

Жена: Селезенева Александра Васильевна

г.Котельнич, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.

Дочь: Созинова Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна

Починок Вновь Корминский Казаковской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1902

Сын: Селезенев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна

Кировская обл., Котельничский р-н
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Августа

Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Селезенев Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна

Смерть
Около 1958
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