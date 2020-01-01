Селезенев Прокопий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Селезенев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1896
г.Котельнич, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.
Дочь: Созинова Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна
Починок Вновь Корминский Казаковской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1902
Сын: Селезенев Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна
Кировская обл., Котельничский р-н
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Августа
Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Селезенев Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Селезенева Александра Васильевна
Смерть
Около 1958