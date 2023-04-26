Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1804
Сын: Кирила Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Самойла (Самуил) Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Косьма Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно