Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1804

Сын: Кирила Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Семен Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Самойла (Самуил) Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Косьма Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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