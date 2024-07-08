Пугачева Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова (Пугачева) Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворожцова (Пугачева) Клавдия Кузьминична
Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майкова (Пугачева) (Пугачева) Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович
Рождение ребёнка
30.08.1891
Сын: Пугачев Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович
Смерть
Около 1940