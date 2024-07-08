Пугачева Степанида Андреевна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пугачева Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова (Пугачева) Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворожцова (Пугачева) Клавдия Кузьминична

Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майкова (Пугачева) (Пугачева) Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Пугачев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович

Рождение ребёнка
30.08.1891

Сын: Пугачев Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Пугачев Кузьма Гурьянович

Смерть
Около 1940

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