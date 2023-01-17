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Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

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Место рождения

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Между 1818 и 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1820

Отец: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович

Мать: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1845

Сын: Еремеев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846 или 1847

Сын: Еремеев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Сын: Еремеев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Еремеев Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Еремеев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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