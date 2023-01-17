Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1818 и 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1818 и 1820
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1845
Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1846 или 1847
Сын: Еремеев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Сын: Еремеев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Еремеева Аксинья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно