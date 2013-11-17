Барщевский Виктор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарщевский Виктор Валерьевич

Барщевский Виктор Валерьевич

Место рождения

Брест, Брестская область

Дата рождения

17.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2013

Отец: Барщевский Валерий Викторович

Мать: Барщевская Анна Иософовна

Брест, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close