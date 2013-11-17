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Барщевский Виктор Валерьевич
Барщевский Виктор Валерьевич
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Древо
Место рождения
Брест
, Брестская область
Дата рождения
17.11.2013
Пол
Мужской
Отец
Барщевский Валерий Викторович
1980 г.р.
Мать
Барщевская (Жедик) Анна Иософовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2013
Отец:
Барщевский Валерий Викторович
Мать:
Барщевская Анна Иософовна
Брест
, Брестская область
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