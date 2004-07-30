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Корнеев Александр Никитич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.09.1934

Дата смерти

30.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Кочубей Ирина Александровна

Мать ребёнка: Корнеева Людмила Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Людмила Анатольевна

Смерть
30.07.2004
Рыбное, Дмитровский, Московская область
Похоронен на Жестылёвском кладбище Дмитровского р-на МО
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