Корнеев Александр Никитич
Место рождения
Дата рождения11.09.1934
Дата смерти30.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Кочубей Ирина Александровна
Мать ребёнка: Корнеева Людмила Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2004
Рыбное, Дмитровский, Московская область
Похоронен на Жестылёвском кладбище Дмитровского р-на МО