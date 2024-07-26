Илемкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Можга
Рождение ребёнка
18.11.2003

Сын: Илемков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Илемков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илемков Михаил Николаевич

Можга

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