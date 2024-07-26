Илемкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Можга
Рождение ребёнка
18.11.2003
Сын: Илемков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Илемков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илемков Михаил Николаевич
Можга