(Артамонова) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Артамонова) Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Артамонова) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Артем Станиславович

Отец ребёнка: Клунко Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Матвей Станиславович

Отец ребёнка: Клунко Станислав

Рождение ребёнка
27.05.2006

Сын: Артамонов Максим Александрович

Отец ребёнка: Заикин Александр Николаевич

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