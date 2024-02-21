(Артамонова) Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1987
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Артем Станиславович
Отец ребёнка: Клунко Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Матвей Станиславович
Отец ребёнка: Клунко Станислав
Рождение ребёнка
27.05.2006
Сын: Артамонов Максим Александрович
Отец ребёнка: Заикин Александр Николаевич