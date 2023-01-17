Цеханович (Ширганова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович (Ширганова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1971

Сын: Цеханович Станислав Маркович

Отец ребёнка: Цеханович Марк Соломонович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.06.1977

Дочь: Хуторная Юлия Марковна

Отец ребёнка: Цеханович Марк Соломонович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеханович Марк Соломонович

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