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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Горбач Александра Ананиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Горбач Александра Ананиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Горбач Александра Ананиевна
Бракосочетание
21.07.1946
Смерть
Неизвестно