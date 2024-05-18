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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Горбач Александра Ананиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Горбач Александра Ананиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Горбач Александра Ананиевна

Бракосочетание
21.07.1946

Жена: Горбач Александра Ананиевна

Смерть
Неизвестно

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