Коломиец (Долженкова) Агрипина Васильева
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Коломиец Алексей Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломийцев Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Коломиец Алексей Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Ф135 оп47 д386 Бр.об.с.Старомарьевского. 1.Брак №25 27.10.1889 Стр 4 и4 оборот. Алексей Евдакимов Коломиец -жених 22лет того же села крестьянин Мк Покровская церковь запись №85(даты нет ) Агриппина Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно