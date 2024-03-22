Коломиец (Долженкова) Агрипина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец (Долженкова) Агрипина Васильева

Место рождения

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Коломиец Алексей Евдокимов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломийцев Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Коломиец Алексей Евдокимов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломиец Алексей Евдокимов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Ф135 оп47 д386 Бр.об.с.Старомарьевского. 1.Брак №25 27.10.1889 Стр 4 и4 оборот. Алексей Евдакимов Коломиец -жених 22лет того же села крестьянин Мк Покровская церковь запись №85(даты нет ) Агриппина Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно
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