Сабашникова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.09.2004
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
17.03.2006
Сын: Сабашников Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Сабашников Александр Павлович
Рождение ребёнка
30.04.2010
Сын: Сабашников Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Сабашников Александр Павлович
Рождение ребёнка
20.09.2015
Дочь: Сабашникова Мария Александровна
Отец ребёнка: Сабашников Александр Павлович