Сабашникова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабашникова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.09.2004

Муж: Сабашников Александр Павлович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
17.03.2006

Сын: Сабашников Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Сабашников Александр Павлович

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
30.04.2010

Сын: Сабашников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Сабашников Александр Павлович

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
20.09.2015

Дочь: Сабашникова Мария Александровна

Отец ребёнка: Сабашников Александр Павлович

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

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