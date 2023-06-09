Плюшко-Волковинская Ульяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Дочь: (Плюшко-Волковинская) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Плюшко-Волковинский Григорий Фёдорович
Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно