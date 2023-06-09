Плюшко-Волковинская Ульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюшко-Волковинская Ульяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюшко-Волковинский Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.

Дочь: (Плюшко-Волковинская) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Плюшко-Волковинский Григорий Фёдорович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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