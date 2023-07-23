Замякин Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1939
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1939
Рождение ребёнка
26.01.1959
Сын: Замякин Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Замякина Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Борисенко Дина Константиновна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Замякина Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Борисенко Дина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замякина Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замякин Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина