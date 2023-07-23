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Замякин Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1939

Отец: Замякин Василий Прохорович

Мать: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
26.01.1959

Сын: Замякин Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Замякина Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Борисенко Дина Константиновна

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Замякина Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Борисенко Дина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замякина Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенко Дина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замякин Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

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