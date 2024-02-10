Van Den Bogaerde Jacob
Место рожденияBruges
Дата рождения1599
Дата смерти1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1599
Отец: Van Den Bogaerde Donaes
Bruges
Рождение ребёнка
1638
Работа или профессия
Неизвестно
Navires de la ville de Bruges, prêtre et canon de l'église Saint-Salvator.
Работа или профессия
Неизвестно
Navires de la ville de Bruges, prêtre et canon de l'église Saint-Salvator.
Работа или профессия
Неизвестно
Navires de la ville de Bruges, prêtre et canon de l'église Saint-Salvator.
Смерть
1671