Van Den Bogaerde Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVan Den Bogaerde Jacob

Van Den Bogaerde Jacob

Место рождения

Bruges

Дата рождения

1599

Дата смерти

1671

Пол

Мужской

Отец

1576 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1599

Отец: Van Den Bogaerde Donaes

Мать: не указана

Bruges
Рождение ребёнка
1638

Сын: Van Den Bogaerde Balduin

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Navires de la ville de Bruges, prêtre et canon de l'église Saint-Salvator.
Работа или профессия
Неизвестно
Navires de la ville de Bruges, prêtre et canon de l'église Saint-Salvator.
Работа или профессия
Неизвестно
Navires de la ville de Bruges, prêtre et canon de l'église Saint-Salvator.
Смерть
1671
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close