Дмитриева (Старшова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Старшова) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Камешник, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904 ст.

Отец: Иаков Васильев

Мать: Катерина Филиппова

Камешник, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дмитриев Павел Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Городище, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Алексеева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Городище, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Городище, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Городище, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Василий Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Городище, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Городище, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Городище, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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