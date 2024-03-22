Дмитриева (Старшова) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904 ст.
Отец: Иаков Васильев
Мать: Катерина Филиппова
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Алексеева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Василий Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно