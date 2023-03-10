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Солодовников Василий Афонасьевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Солодовников Афонасий Сергеевич

Мать: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Анна (жена Василия)

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1829

Сын: Солодовников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Солодовников Анна (жена Василия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Солодовников) Марья Васильевна

Мать ребёнка: Солодовников Анна (жена Василия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Солодовников Евграф Васильевич

Мать ребёнка: Солодовников Анна (жена Василия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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