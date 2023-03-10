Солодовников Василий Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Солодовников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Солодовников Анна (жена Василия)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Солодовников) Марья Васильевна
Мать ребёнка: Солодовников Анна (жена Василия)
Рождение ребёнка
1832
Сын: Солодовников Евграф Васильевич
Мать ребёнка: Солодовников Анна (жена Василия)
Смерть
Неизвестно