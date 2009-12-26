Хлопцев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопцев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2009

Отец: Хлопцев Сергей Александрович

Мать: Хлопцева Светлана Юрьевна

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