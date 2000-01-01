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Аминова Алиса Тагировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1990

Отец: Аминов Тагир Миннигалиевич

Мать: Аминова Галина Николаевна

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