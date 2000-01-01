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Аминова Алиса Тагировна
Аминова Алиса Тагировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.1990
Пол
Женский
Отец
Аминов Тагир Миннигалиевич
Мать
Аминова (Юрова) Галина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1990
Отец:
Аминов Тагир Миннигалиевич
Мать:
Аминова Галина Николаевна
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