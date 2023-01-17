Ульяна Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1834 и 1838
Рождение ребёнка
07.10.1839
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1851