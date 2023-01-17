Ульяна Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Ерофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1834 и 1838

Муж: Чурилин Василий Минаев

Рождение ребёнка
07.10.1839

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1851
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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