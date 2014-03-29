Янин Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2014

Отец: Янин Дмитрий Владиславович

Мать: не указана

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