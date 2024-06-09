Марсадола Алена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсадола Алена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1976

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1976

Отец: Тирских Анатолий

Мать: Тирских Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
29.04.1997

Дочь: Марсадола Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Марсадола Владимир Александрович

Рождение ребёнка
30.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марсадола Владимир Александрович

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