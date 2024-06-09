Марсадола Алена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1976
Отец: Тирских Анатолий
Рождение ребёнка
29.04.1997
Дочь: Марсадола Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Марсадола Владимир Александрович
Рождение ребёнка
30.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марсадола Владимир Александрович