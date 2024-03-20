Ульянова Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меленчук Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Анна Борисовна

Отец ребёнка: Ульянов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Владимир

Отец ребёнка: Ульянов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Ульянов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Александр Борисович

Отец ребёнка: Ульянов Борис Николаевич

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