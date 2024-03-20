Ульянова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меленчук Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Ульянов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Владимир
Отец ребёнка: Ульянов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ульянов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Александр Борисович
Отец ребёнка: Ульянов Борис Николаевич