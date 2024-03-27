Вахитова (Тазиева) Танзиля Гильметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахитова (Тазиева) Танзиля Гильметдиновна

Вахитова (Тазиева) Танзиля Гильметдиновна

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Мать: Тазиева Нагар Жалалтдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахитов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахитов ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close