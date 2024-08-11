Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Богдан Фёдорович

Мать ребёнка: Солтан (Сурина) Богдана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солтан (Сурина) Богдана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Солтан (Сурина) Богдана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Стрет Фёдорович

Мать ребёнка: Солтан (Сурина) Богдана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Солтан (Сурина) Богдана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Солтан (Сурина) Богдана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Петр Фёдорович

Мать ребёнка: Солтан (Сурина) Богдана

Смерть
Неизвестно

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