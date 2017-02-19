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Гараев Энгель

Место рождения

с. Абдрахманово, Татарстан

Дата рождения

16.03.1936

Дата смерти

19.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1936 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1936

Отец: Гараев Гадельша

Мать: Галима

с. Абдрахманово, Татарстан
Бракосочетание
10.01.1964

Жена: Гараева Мамида

Альметьевск
Рождение ребёнка
14.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Мамида

Альметьевск, ТАССР
Рождение ребёнка
01.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Мамида

Альметьевск, ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Гараева Мамида

Образование
Неизвестно
КХТИ
Высшее
Смерть
19.02.2017
Альметьевск, Татарстан
Умер в шесть утра в реанимации после инсульта
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