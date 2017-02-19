Гараев Энгель
Место рожденияс. Абдрахманово, Татарстан
Дата рождения16.03.1936
Дата смерти19.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1936
Отец: Гараев Гадельша
Мать: Галима
с. Абдрахманово, Татарстан
Бракосочетание
10.01.1964
Жена: Гараева Мамида
Альметьевск
Рождение ребёнка
14.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева Мамида
Альметьевск, ТАССР
Рождение ребёнка
01.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева Мамида
Альметьевск, ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Гараева Мамида
Образование
Неизвестно
КХТИ
Высшее
Смерть
19.02.2017
Альметьевск, Татарстан
Умер в шесть утра в реанимации после инсульта