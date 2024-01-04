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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Остроголов ?
Острог, Украина
Рождение ребёнка
12.08.1918
Дочь: Михнева Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Остроголов ?
Острог, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина (Антося) Захаровна
Отец ребёнка: Остроголов ?
Острог, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самчук Анастасия (Анастася) Захаровна
Отец ребёнка: Остроголов ?
Острог, Украина