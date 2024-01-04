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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Остроголов ?

Острог, Украина
Рождение ребёнка
12.08.1918

Дочь: Михнева Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Остроголов ?

Острог, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина (Антося) Захаровна

Отец ребёнка: Остроголов ?

Острог, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самчук Анастасия (Анастася) Захаровна

Отец ребёнка: Остроголов ?

Острог, Украина
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