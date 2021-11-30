Кривошеев Генадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1967
Дата смерти30.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1967
Отец: Кривошеев Анатолий
Мать: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.2021