Кривошеев Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Генадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1967

Дата смерти

30.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1967

Отец: Кривошеев Анатолий

Мать: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.11.2021

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