Kairo Eva Matvei — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kairo Eva Matvei

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1856 г.р.

Добавил:

LT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Kairo Annika Abram

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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