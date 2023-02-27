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(Малютина) Аграфена

Место рождения

село Липовец, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1737

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Филипп

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Рогозин Мамант

Отец ребёнка: Рогозин Филипп

Рождение ребёнка
1765

Сын: Рогозин Свирид

Отец ребёнка: Рогозин Филипп

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Рагозина) Улита

Отец ребёнка: Рогозин Филипп

Смерть
1784

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