(Малютина) Аграфена
Место рождениясело Липовец, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1737
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Филипп
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Рогозин Мамант
Отец ребёнка: Рогозин Филипп
Рождение ребёнка
1765
Сын: Рогозин Свирид
Отец ребёнка: Рогозин Филипп
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Рагозина) Улита
Отец ребёнка: Рогозин Филипп
Смерть
1784