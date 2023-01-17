Чеботарёв Владимир Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёв Владимир Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1908

Жена: Чеботарёва Анастасия Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чеботарёв Василий Владимирович

Мать ребёнка: Чеботарёва Анастасия Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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