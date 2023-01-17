Чеботарёв Владимир Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1908
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Чеботарёв Василий Владимирович
Мать ребёнка: Чеботарёва Анастасия Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно