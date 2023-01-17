Скрябин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Александр Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.12.1871

Дата смерти

14.04.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1871 по 1897
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898 по 1906
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1906 по 1907
США
Место жительства
С 1910 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.04.1915
Москва, город федерального значения Москва
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