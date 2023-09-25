Главач Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якунин Виктор
Мать: Якунина Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Главач Кристина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Главач Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Главач Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.07.?
Дочь: Анзорге Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: не указан