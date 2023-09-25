Главач Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлавач Татьяна Викторовна

Главач Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якунин Виктор

Мать: Якунина Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Главач Кристина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Главач Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Главач Богдан Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Главач Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.07.?

Дочь: Анзорге Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.