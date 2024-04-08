Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Аграфена Петрова
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Степанов
Смерть
Неизвестно