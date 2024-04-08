Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Аграфена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Степанов

Смерть
Неизвестно
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