Чернышев Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.08.1926

Дочь: Зюзикова Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Чернышева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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