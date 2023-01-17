Бородов Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бородов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бородова Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Бородова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна
Смерть
1908