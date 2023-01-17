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Бородов Дмитрий Гаврилович

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бородов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бородов Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бородов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бородова Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Бородова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кучугина Анна Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1908
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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