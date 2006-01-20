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Хуртина Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1927

Дата смерти

20.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1927

Отец: Фокин Михаил Константинович

Мать: Фокина Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуртин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуртин Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.09.1950

Сын: Хуртин Иван (Александр) Георгиевич

Отец ребёнка: Хуртин Георгий (Герасим) Евстифиевич

Рождение ребёнка
10.01.1958

Сын: Хуртин Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.01.2006

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