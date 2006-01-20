Хуртина Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1927
Дата смерти20.01.2006
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуртин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуртин Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.09.1950
Сын: Хуртин Иван (Александр) Георгиевич
Отец ребёнка: Хуртин Георгий (Герасим) Евстифиевич
Рождение ребёнка
10.01.1958
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.01.2006