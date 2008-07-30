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(Volkoff) Alexandra William William

Место рождения

Glendale, Maricopa, Arizona, USA

Дата рождения

15.10.1914

Дата смерти

30.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Glendale, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tolmachoff Peter Michael Serge

Рождение ребёнка
1933

Сын: Tolmachoff Michael Peter

Отец ребёнка: Tolmachoff Peter Michael Serge

Arizona, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tolmachoff Peter Michael Serge

Смерть
30.07.2008
Yorba Linda, Orange, California, USA
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