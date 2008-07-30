(Volkoff) Alexandra William William
Место рожденияGlendale, Maricopa, Arizona, USA
Дата рождения15.10.1914
Дата смерти30.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Tolmachoff Peter Michael Serge
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Tolmachoff Peter Michael Serge
Arizona, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2008
Yorba Linda, Orange, California, USA