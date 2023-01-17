Калинина Агрипина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти16.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Калинина Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Калинин Матвей Савельевич
Рождение ребёнка
01.08.1923
Отец ребёнка: Калинин Матвей Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1959
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область