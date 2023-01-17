Калинина Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Агрипина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

16.02.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Калинина Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Калинин Матвей Савельевич

Рождение ребёнка
01.08.1923

Сын: Калинин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Калинин Матвей Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Матвей Савельевич

Смерть
16.02.1959
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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