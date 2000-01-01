Simonyan Stepan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Simonyan Stepan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Nare

Мать ребёнка: Hasmik

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