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Мельников Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Московская область Щелковский район Деревня Громково

Дата рождения

02.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1941

Отец: Мельников Дмитрий Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.1966

Жена: Мельникова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
20.08.1968

Сын: Мельников Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Мельникова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
11.07.1979

Дочь: Мельникова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Мельникова Валентина Васильевна

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