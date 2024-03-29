Мельников Анатолий Дмитриевич
Место рожденияМосковская область Щелковский район Деревня Громково
Дата рождения02.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1941
Отец: Мельников Дмитрий Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1966
Рождение ребёнка
20.08.1968
Сын: Мельников Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Мельникова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1979
Дочь: Мельникова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Мельникова Валентина Васильевна